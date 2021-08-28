Постраждалу дівчину доставили в лікарню.

Трагічна аварія сталася в Харкові. Легковик збив вершницю з конем, в результаті тварина загинула.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції Харківської області.

За даними поліції, інцидент стався 28 серпня близько 2:40 на Клочківському узвозі.

Читайте такожУ Запоріжжі вірний пес захищав від сторонніх свого господаря, який втратив свідомість (відео)"24-річну постраждалу доставили до медичного закладу, де після надання медичної допомоги відпустили додому. Кінь помер на місці події", - йдеться в повідомленні.

При тому автомобіль отримав технічні пошкодження, а саме з боку водія розбите лобове скло та неабияк пом'ята передня частина машини.

Правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одесі посеред вулиці впав кінь. За словами однієї з очевидців, тварина не могла йти по бруківці через стерті підкови, а кучер не звертав на це увагу і змушував коня рухатися, в результаті тварина впала. Люди просили чоловіка не чіпати тварину, проте той стверджував, що кінь в хорошому стані та намагався його відвести.

Автор: Анастасія Горбачова