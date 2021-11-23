Адміністрація закладу з’ясовує обставини інциденту.

В одній зі шкіл Дніпра спалахнув скандал з цькуванням шестикласника.

Про це пише місцеве видання Наше місто.

Матір хлопчика поскаржилась, що її сина ображають і б’ють у школі. Після чергового нападу, який потрапив на відео, у навчальний заклад викликали поліцію.

У розмові з жінкою нападники заявили, що не хочуть товаришувати з її сином, бо ненавидять однокласника.

Як розповіли представники адміністрації школи у коментарі журналістам, після скарги мами одного з учнів вони провели бесіду з участю психолога й класного керівника з ініціаторами булінгу.

Тоді адміністрація школи дійшла висновку, що у конфлікті винуваті обидва учні. Та після публікації в мережі відео скликали комісію з розслідування випадків цькування, запросили поліцію, соцслужби і службу у справах дітей.

Двом учителям винесли догану за недотримання правил чергування на поверсі під час перерви.

Тоді ж пообіцяли з’ясувати, чому на перерві діти перебували в класі самі, й обставини можливого булінгу.

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Автор: Віолетта Орлова