За словами медиків, наразі діти почуваються майже задовільно.

У Хмельницькому погіршується ситуація з ймовірним отруєнням дітей у навчально-виховному об'єднанні №1. До інфекційної лікарні госпіталізували вже 10 учнів.

Про це під час брифінгу заявила головний лікар Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна.

За її словами, госпіталізація дітей розпочалася з 7 вересня.

"Наразі госпіталізовано 10 дітей, які поступали до нас із симптомами харчової токсикоінфекції, усі у стані середньої тяжкості… Це діти віком 6-7 років", - розповіла вона.

За її інформацією, станом на сьогодні учні почуваються майже задовільно, їм набагато краще.

Читайте такожНа Рівненщині картопля зламала чоловіку ребра (відео)"Тих, кого можна було обстежити на ротавірусну інфекцію, ми обстежили. Поки що від’ємні аналізи. В роботі – бактеріальні посіви, щоб визначити, чи це бактеріальна інфекція", - зазначила Піддубна.

Як повідомляв УНІАН, Хмельницьке навчально-виховне об'єднання №1, де ймовірно отруїлися діти, з 9 вересня перевели на дистанційне навчання. На той момент було відомо про госпіталізацію 5 дітей. У однієї дитини підтвердили COVID-19.

За фактом ймовірного отруєння дітей у школі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням).

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Автор: Світлана Макринська