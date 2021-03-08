Обійшлося без постраждалих.

У Києві на Троєщині сьогодні вдень сталася аварія за участю відразу чотирьох автомобілів.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook.

"ДТП-паровозик з 4 автомобілів сталося на перетині Радунської та Градинської", - зазначено в повідомленні.

За попередньою інформацією, в результаті аварії постраждалих немає.

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Автор: УНІАН