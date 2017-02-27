Кличко про Шулявський міст, що обвалився: "він втомився від часу"

"Аварійним він визнаний не був", - заявив міський голова Віталій Кличко, передає 112 Україна.

Він також додав: "Він втомився від часу, з одного боку. З іншого - це те, що були порушені норми експлуатації, під мостом стояли МАФи, де була пожежа. Це внаслідок порушення правил експлуатації".

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Мер Києва також зазначив, що до тих пір, поки не буде проведено дослідження мосту, рух по ньому буде заборонено.

"У нас вже є пропозиції по ремонту цього мосту", - додав очільник міста. Віталій Кличко також зазначив, що обвалення мосту тільки прискорить дії мерії Києва, спрямовані на реконструкцію шляхопроводу.

"До ранку мають бути висновки експертизи, щодо нинішнього стану мосту", - зазначив мер міста на сторінці у Facebook.

За словами Кличка, на Шулявському шляхопроводі зараз демонтують зовнішню конструкцію пішохідної частини, яка обвалилася.

Як повідомляв УНІАН раніше, увечері 27 лютого в Києві обвалилася частина Шулявського мостового шляхопроводу. Заїзд на міст поки що закритий. Обмежено рух у напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки.