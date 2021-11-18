Внаслідок аварії Поярков сильно не постраждав, а от інший водій потрапив до лікарні.

У Києві український художник та шоумен Сергій Поярков на своєму позашляховику потрапив у ДТП на вулиці Кирилівській.

Про це пише Українська правда.

Очевидці аварії повідомили, що автомобіль Toyota Sequoia Сергія Пояркова їхав на червоне світло та врізався в автомобіль Skoda.

Сам же Поярков запевняє, що їхав на зелене світло. Художник заявив, що "це ДТП, так буває". У поліції зазначили, що він не мав слідів алкогольного сп'яніння.

В результаті ДТП художник сильно не постраждав, але скаржився на головний біль і тому коментувати аварію більше не захотів, пише ТСН.

Водія Skoda з численними травмами із місця ДТП забрала "швидка".

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада на одеській трасі депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов потрапив у ДТП. Після аварії Ковальов та інший водій звернулися до Білоцерківської лікарні, де у них зафіксували "незначні садна, забої".

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Автор: Олег Давигора