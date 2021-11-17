У 20-річного хлопця зупинялося серце, йому знадобиться реабілітація.

Одного з постраждалих у жахливій ДТП з 16-річним "мажором", яка сталася в Харкові, виписали з лікарні. Там 20-річний юнак провів 21 день, на його лікування батьки витратили понад 7 тисяч доларів (майже 200 тисяч гривень).

Про це повідомляє видання Newsroom.

У момент аварії хлопець перебував на задньому сидінні Infinity. У ДТП він отримав серйозні травми, його госпіталізували в міську лікарню швидкої та невідкладної допомоги. Там 20-річний потерпілий провів 21 день, розповіла виданню його сестра.

"Мішу вчора виписали, він знаходиться вдома. Почувається краще, проте йому знадобиться реабілітація. Під час виписки ми дізналися, що у нього зупинялося серце", - повідомила родичка потерпілого.

Читайте такожСмертельна ДТП у Харкові: підозрюваний "мажор" у СІЗО може користуватися мобільним телефоном та соцмережамиНа лікування хлопця його сім'я витратила дуже багато грошей - понад 7 тисяч доларів. Однак родичі побоюються, що винуватець ДТП не буде відшкодовувати всі ці витрати. Вся річ у тому, що ці гроші сім'я віддавала неофіційно. У лікарні не видавали чеки, тому відсудити компенсацію навряд чи вийде.

Сестра також розповіла, що в лікарню до хлопця приходили слідчі. Однак ні він, ні інший потерпілий, який також був госпіталізований після ДТП, нічого не пам'ятають про ту страшну аварію. Телефон 20-річного хлопця пропав на місці інциденту, гаджет так і не вдалося знайти.

Жахлива ДТП з "мажором" у Харкові - що відомо

Увечері 26 Жовтня 16-річний водій Infiniti Микола Харківський намагався перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора. У цей момент він на величезній швидкості зіткнувся з Chevrolet.

58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 і 20 років, а також 16-річна дівчина – з важкими травмами були доставлені в лікарню.

Читайте такожЗнайшли нових свідків смертельної ДТП з "мажором" на Infiniti у Харкові16-річному водієві повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 КК України). Його затримали.

Харківський зізнався, що сидів за кермом Infiniti, і попросив вибачення у рідних загиблого водія Chevrolet.

Однак раніше сестра постраждалого 20-річного хлопця розповідала, що перед аварією "мажор" хвалився новою машиною, яку разом з правами йому нібито подарували батьки.

"Після ДТП Микола кричав, що його мама пов'язана з прокуратурою, і вона все порішає, а тато м'ясний олігарх. На місці аварії їх не було. Приїжджав якийсь Колін друг і дружки батьків, які тикали гроші поліції прямо в лікарні", – повідомляла сестра потерпілого.

28 жовтня стало відомо, що 16-річного "мажора" заарештували. Він перебуватиме під вартою протягом 60 діб без права на заставу.

Автор: Поліна Кузенко