Суд зобов'язав чоловіка сплатити вартість експертизи всіх 28 роликів.

Інженера одного з ліцеїв Кременчука засудили до трьох років умовного покарання через публікацію секс-відео на популярному порносайті.

Про це пише місцеве видання Полтавщина.

Чоловік знімав домашнє порно з дружиною, а після публікував відео на популярному порносайті - Pornhub. За перегляди секс-відео він отримував гроші. Всього він встиг опублікувати 28 роликів.

Дії чоловіка кваліфікували за частиною 1 та частиною 2 статті 301 "Виготовлення та розповсюдження порнографії" Кримінального кодексу України

Читайте такожМішканку Луганщини покарають за продаж своїх" гарячих " фото через ViberОбвинувачений уклав угоду з прокурором і визнав свою провину, а також сприяв розслідуванню. Суд засудив його до трьох років ув'язнення, але від покарання звільнили з випробувальним терміном - 1 рік.

Крім того, правоохоронці провели експертизу, щоб встановити, чи є порнографією ролики, які знімав засуджений. Тепер інженер повинен відшкодувати вартість експертизи, а це 4576 гривень.

Як раніше повідомляв УНІАН, колишній пастор з Нью-Йорка Крістал Дігрегоріо втомилася від засудження парафіян і повернулася в порноіндустрію під своїм старим сценічним псевдонімом Надя Хілтон.

Автор: Анастасія Горбачова