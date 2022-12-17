Десять днів лікарі боролися за життя Віктора Мазуренка та Михайла Пустовіта.

Після важких поранень у лікарні померли двоє черкаських правоохоронців, які підірвалися на міні на Херсонщині.

В повідомленні Національної поліції України у Facebook сказано, що 7 грудня група поліцейських , які проводили стабілізаційні заходи підірвалися на ворожих мінах у Херсонській області. Тоді четверо поліцейських загинули, а ще четверо отримали тяжкі поранення.

"Десять днів лікарі боролися за життя старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка водія взводу № 1 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта інспектора взводу № 2 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області", але, на жаль, сьогодні (йдеться про 16 грудня- УНІАН) їхні серця зупинилися", - повідомляє Нацполіція.

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Підрив поліцейських на міні у у Херсонській області

7 грудня у Херсонській області під час виконання завдання на мінах підірвалась група поліцейських з Черкаської області.

Внаслідок підриву загинули: начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового сектора реагування патрульної поліції Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Ще четверо тоді правоохоронців дістали поранень.

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