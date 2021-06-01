На порушника склали кілька адмінпротоколів.

У центрі Львова водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час втечі від поліцейських зіткнувся з іномаркою і в’їхав у стіну будинку.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області, аварія сталася вчора, 31 травня, близько 23:00.

Зазначається, що водій автомобіля Dodge на перехресті вулиць Личаківська – Винниченка порушив Правила дорожнього руху і патрульні дали йому вказівку зупинитися. Однак він її проігнорував та почав втікати.

На перехресті Площі Торгової – Площі Різні та Проспекту Свободи водій поїхав зустрічною смугою, а далі, не виконавши вимог світлофору, поїхав на червоне світло. У цей момент на перехрестя виїхав вже інший автомобіль – Toyota Corolla. Через порушення правил дорожнього руху втікачем сталася ДТП. Постраждалих внаслідок аваріє немає.

Читайте такожУ Києві внаслідок ДТП таксі перекинулося на дах: фото наслідків аваріїПатрульні виявили у 36-річного жителя Львова ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 1,29 проміле.

На порушника склали протоколи: за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння), за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ч. 1 ст. 122-2 (невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу) КУпАП. Також на нього винесли об'єднану постанову за ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) та ч. 1 ст. 122 (порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

За інформацією поліції, автомобіль Toyota Corolla, у який врізався нетверезий водій, сильно пошкоджений. До того ж, за словами власника, він його недавно придбав.

Окрім того, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, який став очевидцем події, у Facebook написав, що автомобіль, що спричинив аварію, був на іспанських номерах реєстрації. Він спочатку врізався у задню частину Toyota, яку від удару на дорозі просто розвернуло, потім потрощив металеві перила та врізався у будинок.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Мирослава Бзікадзе