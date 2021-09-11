В результаті постраждали обидва водії та двоє пасажирів маршрутки.

У Миколаєві пасажири маршрутки побили водія фури, у якого до цього стався конфлікт з водієм пасажирського автобуса.

Про це пишуть Новости-N.

За даними видання, водії не поділили дорогу і влаштували "обмін люб'язностями", в ході руху сигналячи і лаючись один з одним. Під час того, як маршрутка зупинилася, фура її наздогнала і "затиснула" на зупинці. Водій DAF вискочив з кабіни, прибіг до маршрутника і кілька разів бризнув з газового балончика йому в обличчя. Газ потрапив у салон, що викликало гнів у пасажирів. Вони вийшли з салону і побили водія фури. Той навіть намагався сховатися в своєму авто, але його дістали й звідти. Постраждала навіть частина обшивки вантажівки, а конфлікт вдалося припинити лише прибулим поліцейським.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Постраждалими, крім водія фури, виявилися ще три людини. У нього підозрюють струс головного мозку, зараз він у лікарні. Там же і маршрутник з опіками очей і слизових оболонок рота і носа. Також постраждали двоє пасажирів.

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Автор: Юрій Годован