Люди розповідають, що неприємний запах і присмак з'явився тиждень тому.

Жителі Миколаєва скаржаться на питну воду з кранів, яка має запах плісняви та фекалій.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Люди розповідають, що неприємний запах і присмак з'явився тиждень тому і вони не можуть взагалі її пити. Деякі з них потерпають від кишкових розладів через неякісну воду з кранів.

Загалом у соціальних мережах скарг на воду величезна кількість: люди пишуть, що домашні фільтри не справляються.

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У водоканалі ж стверджують, що їхня вода якісна і нею отруїтися неможливо.

"У ній немає бактереологіі, яка викликає будь-які захворювання", - заявив директор "Миколаївводоканалу" Борис Дуденко.

Там не заперечують, що запах та присмак плісняви у води дійсно є через цвітіння синьо-зелених водоростей у Дніпрі.

"Запах водорослів на жаль, не можуть прибрати очисні споруди, але він не впливає ні на хімічний склад, ні на бактереологічний склад води. Водоканал локально зараз робить промивку мереж. Плюс ми скидаємо застійну воду, в якій утворюються ці запахи", - додав Дуденко.

Водночас у Держспоживслужбі розповіли, що з понад 170 аналізів води у серпні у 12-и була перевищена допустима норма бактерій.

Юристи радять людям писати скарги до водоканалу, щоб домогтися перерахунку плати за неякісно надані послуги. Потрібно, щоб комунальники приїхали до них і відібрали проби води.

Як повідомляв УНІАН, в одній із гімназій Києва минулого тижня багатьом дітям стало дуже зле. В результаті у майже 200 вихованців навчального закладу були однакові симптоми - температура, діарея і блювота. Згодом у однієї з учениць діагностували норовірус - один з типів кишкової інфекції.

Автор: Олег Давигора