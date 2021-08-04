Дитину госпіталізували.

У передмісті Одеси 2-річного хлопчика покусала собака породи алабай (середньоазіатська вівчарка).

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, сьогодні 2-річного жителя Одеського району госпіталізували.

За попередньою інформацією, дитину вкусив сусідський алабай.

Сталося це, коли хлопчик грав у себе у дворі та, поки дорослі займалися своїми справами, просунув руку через суміжний з сусідами паркан. У потерпілого – рвані рани руки.

Читайте такожСтікла кров'ю: у Запоріжжі безпритульний собака до смерті загриз жінкуНаразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події та вирішують питання про його правову кваліфікацію.

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Автор: Лариса Козова