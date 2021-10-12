Лікарі швидкої допомоги намагалися допомогти українці, але вона так і не прийшла до тями.

У Польщі загадково померла Українка, обставини її смерті поки що залишаються невстановленими. Жінку, якій був 51 рік, знайшли в хостелі, до того моменту вона вже була без свідомості.

Про це повідомляє польське видання Polsat News.

Так, Павло Кусяк - представник поліції в Стараховиці, що на південному сході Польщі, повідомив про деталі інциденту. 11 жовтня 51-річна українка знепритомніла в хостелі. Очевидці викликали швидку допомогу.

Коли медики прибули на місце, вона так і не прийшла до тями навіть після допомоги лікарів. Однак що саме сталося з українкою, чому вона втратила свідомість, а також через що вона померла - поки що залишається загадкою.

Читайте такожВ Одесі батько із сином жорстоко побили чоловіка та кинули в полі помирати (фото, відео) Протягом декількох годин поліція працювала на місці інциденту. Розслідування смерті жінки взяла на себе прокуратура. Правоохоронці не виключають, що хтось може бути причетний до інциденту.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Польщі українець напав з ножем на дружину і сина. Чоловік стверджує, що хотів захистити сім'ю і після нападу він намагався себе вбити.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко