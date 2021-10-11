Він каже, що після нападу намагався накласти на себе руки.

У Польщі українець, який напав на свого семирічного сина і дружину з ножем, зізнався у скоєному. Його перевірять на осудність.

Про це пише польське видання se.pl.

За словами 27-річного Дмитра Т., він хотів убити сина Максима і дружину Анастасію, щоб "захистити свою сім'ю від чогось ще гіршого".

Того дня він пішов на кухню, випив склянку води, після чого взяв ніж і напав на рідних.

Читайте такожСтала відома доля дитини, яку знайшли в "будинку" з листів гіпсокартону у Києві (фото)Він розповів, що родині погрожувала "якась група, яка повинна була посадити їх у в'язницю, забрати дитину і все, що у них було". Тому він вирішив вбити їх, а потім накласти на себе руки.

Він кілька разів ударив себе ножем у груди, після чого вистрибнув з другого поверху.

Прокуратура вже пред'явила українцю звинувачення у вбивстві сина і замаху на вбивство дружини.

Експерти перевірять, чи був він осудним на момент скоєння злочину. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Українець напав з ножем на свою сім'ю в Польщі

5 жовтня в місті Тарнов чоловік напав з ножем на своїх дружину і сина. Жінка розповіла, що він "обійняв її та дитину, потім дістав ніж і напав".

Після цього він спробував втекти, вистрибнувши з вікна другого поверху. Його дружина каже, що раніше він проходив психіатричне лікування.

Прибулі медики не зуміли допомогти пораненій дитині - хлопчик помер на місці.

Автор: Людмила Жерновська