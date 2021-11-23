Чоловік без пілотського посвідчення здійснив виліт на знятому з експлуатації Ан-2 з території незареєстрованого злітно-посадкового майданчика.

46-річного жителя Коломиї Івано-Франківської області судитимуть за несанкціонований політ літаком, для перехоплення якого у серпні Збройні сили України залучили МіГ-29.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Він не погодив маршрут, як це вимагає законодавство, що могло спровокувати як зіткнення з іншими літаками, так і нищення інфраструктури в результаті можливого падіння через несправність чи невміле управління. Літак-порушник зафіксувала протиповітряна оборона України, коли той слідував у бік державного кордону на території Чернівецької області", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оскільки інформація про цей політ в органах обслуговування повітряного руху була відсутня, літак не подавав обов’язкових сигналів розпізнавання, а екіпаж не виходив на зв’язок, то цей інцидент класифікували як порушення державного повітряного простору.

Читайте такожВ Івано-Франківську оштрафували священника, який торгував капустою"Повітряним командуванням "Захід" Повітряних сил ЗСУ для реагування на виявлену загрозу було прийнято рішення про підйом у повітря екіпажу винищувача МіГ-29 з аеродрому в Луцьку. Пілот винищувача виконав пошук, візуальне розпізнавання та примушування літака-порушника до посадки", – додали в СБУ.

Досудове розслідування встановило, що несанкціонований політ здійснив 46-річний житель Коломиї. Чоловік, не пройшовши навчання та не маючи пілотського посвідчення, підняв у повітря літак Ан-2, випущений 49 років тому і знятий з експлуатації. Виліт він здійснив з території незареєстрованого злітно-посадкового майданчика "Косів", який не має допуску до використання. Окрім зазначеного, зловмисник порушив ще цілу низку авіаційних правил, які регулюють безпеку польотів.

Наразі йому повідомлено про підозру за ст. 281 (Порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України. Справу з обвинувальним актом передано до суду.

Раніше стало відомо, що у Житомирській області поблизу Кмитіва на поле впав легкомоторний літак, який обробляв поле хімікатами. Пілот вижив, його госпіталізували. Пізніше стало відомо, що він не мав права літати.

Автор: Світлана Макринська