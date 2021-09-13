Попередньо, літак зачепився за дерево.

У Житомирській області поблизу Кмитова на поле впав легкомоторний літак. Пілот вижив, його госпіталізували.

Як повідомляє місцевий сайт Житомир.info з посиланням на очевидців, літак впав на відстані 200-300 метрів від житлових будинків.

Зазначається, що "кукурузник" обробляв поле хімікатами.

"Здається, зачепився за дерево. Пілот вижив, його відвезли до лікарні", – говориться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, їхня техніка не залучалася, адже пожежі не було.

"Наскільки нам відомо, пілот живий", – розповіли рятувальники.

Як повідомляє ТСН, у поліції твердять, що пілот не мав ліцензію на польоти.

За фактом падіння літака відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил повітряних польотів, з’ясовуються обставини.

Читайте такожУ Львові літак з Кіпру здійснив аварійну посадку"Очевидці кажуть, він зачепився за дерево. Люди кинулися рятувати 50-річного пілота. З травмами ніг його доправили до лікарні", – говориться у сюжеті.

За словами одного з очевидців, травмований пілот після падіння відповз від літака, людям пояснив, що не хотів кропити їхні городи та зачепився за дерево й впав.

12 вересня у Росії розбився літак з 16 пасажирами на борту, у результаті аварії чотири людини загинули. А 4 вересня у Львові пасажирський літак здійснив аварійну посадку.

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Автор: Катерина Шварц