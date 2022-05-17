Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

У столиці судитимуть жителя Горлівки, який вбив і розчленував людину.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, Печерська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який підозрюється у вчиненні жорстокого вбивства у центрі столиці (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що підозрюваний деякий час проживав у квартирі 42-річного потерпілого на бульварі Дружби народів. 16 листопада 2021 року під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого підозрюваний вбив господаря.

Після вбивства зловмисник ще два дні проживав в квартирі, де лежало тіло потерпілого, а потім вирішив позбутися його шляхом розчленування. Рештки тіла чоловік склав у заздалегідь заготовлені мішки, виніс на смітник, а помешкання ретельно вимив із застосуванням мийного розчину. За даними слідства, підозрюваний планував ще якийсь час пожити в квартирі вбитого чоловіка, повідомляючи його родичам, що потерпілий у стані алкогольного сп'яніння пішов у невідомому напрямку та не повернувся.

Чоловіка затримали в Дарницькому районі столиці, де він переховувався в під’їзді однієї із багатоповерхівок. Ним виявився 33-річний уродженець міста Горлівка, раніше судимий за квартирні крадіжки та розбій, а також обвинувачений у справі про повторне викрадення майна.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт стосовно чоловіка скеровано до суду. Обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, на Чернігівщині депутат міськради вбив під час полювання поліцейського.

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