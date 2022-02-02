Йому загрожує позбавлення волі строком до 5 років.

На Чернігівщині депутата Городнянської міської ради судитимуть за вбивство через необережність поліцейського на полюванні.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що наприкінці листопада 2021 року депутат, який обіймає посаду начальника Чернігівського районного управління ДСНС полював з товаришами неподалік села Травневе на Чернігівщині.

"Депутат зачепив своїм пострілом інспектора поліції Чернігівщини, який полював разом із ним. Унаслідок вогнепального поранення голови чоловік помер у лікарні наступного дня", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, під час пострілів з мисливської рушниці по рухомому звірю депутат вийшов із свого сектору обстрілу. Також він не переконався у безпечності своїх пострілів і не передбачив, що на лінії ведення вогню можуть з’явитися люди.

Читайте такожВлучив у обличчя: на Херсонщині чоловік підстрелив на полюванні свого 14-річного племінникаПосадовець ДСНС Чернігівщини обвинувачується у вбивстві через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Харківщині мисливець на полюванні випадково застрелив знайомого.

Вас також можуть зацікавити новини: