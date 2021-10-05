Дівчина, попередньо, не залишила передсмертну записку.

Школярка покінчила життя самогубством в одній з квартир багатоповерхового будинку в Тернополі. Дівчину в петлі знайшли рідні.

Про це повідомляє прес-служба "103" в Facebook.

Інцидент стався 4 жовтня. Рідні підлітка повернулися ввечері додому, де виявили, що школярка повісилася. На місце інциденту відразу викликали медиків, але вони лише констатували смерть.

Відзначається, що швидка на виклик прибула о 22:59 та виявила тіло 15-річної дівчини в петлі. Реанімація не дала результату.

Читайте такожНа Закарпатті арештували батька, який побив до смерті 10-річну прийомну донькуЗа справу про смерть підлітка взялися правоохоронці. Вони встановлюють причини такого рішення, а також перевіряють, чи добровільно дівчина пішла з життя. Попередньо, школярка не залишила передсмертну записку.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Івано-Франківській області чоловік через ревнощі вбив колишню дружину, після чого вчинив самогубство. Правоохоронці встановили, що 45-річний чоловік прийшов до будинку колишньої дружини, де на ґрунті довготривалих неприязних стосунків спровокував конфлікт.

В ході сварки він витягнув ніж і завдав їм кілька ударів 45-річній жінці в спину. Жінка померла на місці. Потім чоловік наніс собі смертельне ножове поранення.

Автор: Анастасія Горбачова