Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Доведення до самогубства".

В Умані Черкаської області 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна восьмого поверху й загинула.

Подія сталася 23-го вересня близько 7-ї години вечора, повідомляє "Суспільне".

Речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк розповіла, що правохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Доведення до самогубства".

"До поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Незалежності в Умані . Травми були несумісні із життям. Медики констатували смерть", – повідомила вона.

Поліція опитала очевидців, а також вилучила та розблокувала мобільний телефон школярки, але там якихось підозрілих смс-повідомлень не знайшли. Телефон дівчинки відправили на експертизу працівникам кіберполіції.

Наразі розглядається одразу кілька версій трагедії: конфлікт у родині, проблемні стосунки з однолітками та вплив соціальних мереж.

Як повідомляв УНІАН, у Луцьку 19-річна дівчина випала з шостого поверху багатоповерхового будинку і не вижила. У той день вона відзначала свято з друзями. Дівчина знімала в цьому будинку квартиру разом з подругами. Вони випивали під час святкування дня народження. Слідчі перевіряють кілька версій, серед яких нещасний випадок і самогубство.

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Автор: Олег Давигора