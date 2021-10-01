Слідчі вважають, що причиною вбивства стали ревнощі.

На Коломийщині чоловік через ревнощі вбив колишню дружину, після чого вчинив самогубство.

Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Івано-Франківщини.

30 вересня 72-річний мешканець Печеніжинської територіальної громади повідомив в поліцію, що колишній зять вбив його дочку.

Правоохоронці встановили, що 45-річний прикарпатець прийшов в дім колишньої дружини, де на ґрунті довготривалих неприязних відносин вчинив конфлікт.

Читайте такожЖитель Дніпропетровщини розбещував онучок дружини та їхню подружкуУ ході сварки він витягнув ніж та завдав ним декілька ударів 45-річній жінці в спину. Жінка померла на місці.

Потім чоловік спричинив собі смертельне ножове поранення.

Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України, одне з яких з відміткою "Самогубство". Призначено проведення ряду експертиз, правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

Раніше стали відомі подробиці про молоду дівчину, яку жорстоко вбив колишній коханий, після чого сам повісився.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Людмила Жерновська