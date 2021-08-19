Оперуповноважений сектору кримінальної поліції у приміщенні відділення поліції застосував насильство до громадянина, якого викликали для дачі пояснень.

У Миколаївській області колишнього оперуповноваженого підозрюють у побитті громадянина у приміщенні відділення поліції.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що колишньому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції одного з відділів поліції головного управління Національної поліції в Миколаївській області повідомлено про підозру за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження та перевищення влади і службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, у лютому оперуповноважений сектору кримінальної поліції у приміщенні відділення поліції застосував насильство до громадянина, якого викликали для надання пояснень.

"Поліцейський наніс йому удари рукою в голову та ногою в живіт, внаслідок чого у потерпілого стався розрив селезінки, який ускладнився внутрішньочеревною кровотечею", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві додали, що такі тілесні ушкодження відносяться до категорії тяжких за ознакою небезпеки для життя.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Автор: Світлана Макринська