У Запоріжжі п'яний чоловік побив, а потім намагався повісити свого собаку.
Про це повідомила місцева зоозахисниця Олена Пилова у Facebook.
За совами жінки, спочатку власник собаки бив та душив його. Потім він вирішив повісити тварину.
"Що не день, то нові шкуродери і нелюди. Прямо зараз на "Пошті" ледь не скоєно було вбивство: п'яний мужик підвішував до дерева свою невелику собачку. Спочатку він її душив, бив. А потім мостив повісити її на дерево, на повідець, на висоту 2 метри", - написала вона.
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Зоозахисниця відзначила, що в цей час п'яний господар сидів на лавці та не розумів, що відбувається.
Стареньку тварину забрала до себе небайдужа дівчина. Власника собаки забрали в місцевий райвідділ.