Чоловікові повідомили про підозру, йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

На Харківщині повідомлено про підозру чоловіку, який застрелив собаку на очах у дітей.

Про це інформує прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці травня 39-річний чоловік, проїжджаючи на автомобілі у Немишлянському районі, побачив 11-річну дівчинку та 13-річного хлопчика, які гралися з собакою.

"Чоловік сказав дітям, що хоче сам погратися із твариною. Він дістав з автомобіля пневматичну гвинтівку та застрелив собаку на очах у неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.

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Чоловіку повідомлено про підозру за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 3 ст. 299 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Вбивства собак в Україні

У квітні в одному з сіл Червоноградського району Львівської області 29-річний чоловік зайшов у двір односельчанки та вбив її собаку. Правоохоронці виявили та вилучили у зловмисника зброю та набої до рушниці.

У червні в Одеській області чоловік посеред вулиці на очах у людей застрелив собаку.

Ще один випадок стався у Львівській області, де чоловік шматком скла розчленував собаку і склав нутрощі в пакет. Його затримали за жорстоке поводження з твариною.

Автор: Світлана Макринська