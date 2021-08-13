45-річний місцевий житель від жахливого вчинку не відхрещувався.

На Луганщині дільничний офіцер під час під час обходу знайшов у лісосмузі мертву собаку. Тварину вбив її власник, якому вона "набридла".

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Інцидент стався у селищі Райгородка (Щастинський район Луганської області). На одному з дерев у лісосмузі дільничний побачив повішеного пса. Офіцер швидко знайшов власника тварини, який зізнався у вбивстві собаки.

Виявилось, що 45-річний місцевий житель взяв у свого односельця стару собаку. Коли вона йому "набридла", чоловік не придумав нічого кращого аніж повісити тварину. Він не став цього приховувати від правоохоронця.

Читайте такожУ Києві судитимуть фотографа-педофілаСпеціалісти вже провели судово-медичну експертизу та з'ясували, що смерть собаки дійсно настала внаслідок механічної асфіксії. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі чоловік застрелив свого собаку, бо той відмовився виконувати команди.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко