На Луганщині дільничний офіцер під час під час обходу знайшов у лісосмузі мертву собаку. Тварину вбив її власник, якому вона "набридла".
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.
Інцидент стався у селищі Райгородка (Щастинський район Луганської області). На одному з дерев у лісосмузі дільничний побачив повішеного пса. Офіцер швидко знайшов власника тварини, який зізнався у вбивстві собаки.
Виявилось, що 45-річний місцевий житель взяв у свого односельця стару собаку. Коли вона йому "набридла", чоловік не придумав нічого кращого аніж повісити тварину. Він не став цього приховувати від правоохоронця.
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Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі чоловік застрелив свого собаку, бо той відмовився виконувати команди.
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