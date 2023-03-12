Після огляду 3-річного малюка лікарі відпустили додому, а 11-річного хлопчика - госпіталізували.

У суботу, 11 березня 2023 року, в Запорізькій області двоє дітей постраждали через детонацію частини протитанкової гранати, яку вони знайшли на вулиці і принесли додому.

Як повідомляє поліція Запорізької області, в одному з приватних будинків села Новоіванівка Запорізького району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали двоє хлопчиків, 2012 та 2019 років народження. Поліцейські встановили, що діти на вулиці знайшли та принесли додому невідомий подовжений предмет циліндричної форми, який здетонував під час гри.

"Оглянувши місце події та залишки вибухонебезпечного предмета, правоохоронці попередньо встановили, що це – руків‘я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3", – йдеться у повідомленні.

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Дітей із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості було доставлено до медичного закладу обласного центру. Після огляду 3-річного малюка лікарі відпустили додому, а старшого хлопчика госпіталізували.

Зазначається, що після проведення всіх необхідних процесуальних дій події буде надана правова кваліфікація. Правоохоронці просять громадян бути пильними й обережними та пояснювати дітям, що не можна чіпати підозрілі предмети.

"Про виявлення подібних небезпечних знахідок одразу ж слід повідомляти відповідні профільні служби за номерами 101 або 102. До приїзду спеціалістів, за можливості, слід позначити місце виявлення предмета за допомогою підручних засобів та відійти на максимально безпечну відстань", – закликали у поліції.

Інциденти з вибухами в Україні

На початку березня в Харківській області на протитанковій міні підірвався автомобіль. Внаслідок трагічного інциденту, який стався на території Ізюмського лісового господарства, загинули четверо чоловіків. Наймолодшому був 21 рік.

Наприкінці лютого на Херсонщині на міні російських окупантів підірвався чоловік. Йому відірвало частину ноги.

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