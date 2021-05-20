Скандал розгорівся в Дубаї на початку квітня. Пізніше з'ясувалося, що у фотосесії брали участь 11 українок.

Учасниця ню-зйомки в ОАЕ Наталія Чуприна стверджує, що у Дніпрі її побили та зґвалтували.

Про це дівчина розповіла в інтерв’ю місцевому телеканалу.

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Модель пояснила, що познайомилась з кривдником у Дніпрі. Під час зустрічі порушили тему скандалу з фотосесією – чоловік почав дорікати дівчині, що та не тим займається.

«Я вирішила, що мені треба їхати додому, тому що у грубій формі я не хочу, щоб зі мною спілкувалися, і мене після цього побили й згвалтували», – відповіла Наталія.

Модель намагалася втекти, але кривдник ще раз побив і забрав телефон.

«І проблема була в тому, що це був приватний будинок. І людей поруч не було. Він був з другом, але той пішов. Людина поставилася до мене так, ніби я нічого не вартую, що зі мною можна так поводитися», – зауважила потерпіла.

Чуприна додала, що кривдник – «знайомий її знайомих», який, припускає, її знав і стежив за її профілем в Instagram. Також вона зауважила, що під час знайомства він збрехав їй про місце роботи та шлюб.

Врешті ґвалтівник відпустив дівчину, їй допоміг випадковий перехожий.

Скандал з оголеними моделями на балконі хмарочоса в Дубаї

3 квітня в соціальних мережах з'явилися відео і фотографії, як на балконі в Дубаї позували оголені дівчата. За це вони були заарештовані.

Повідомлялося, що фотосесія була організована в рамках рекламної кампанії. Затриманим загрожувала сплата близько тисячі фунтів штрафу і до 6 місяців ув'язнення.

За інформацією ЗМІ, затримані дівчата - з Росії, Білорусі та України.

МЗС України повідомляв, що в Дубаї затримали 12 українок за порушення норм суспільної моралі.

13 квітня затримані Українки повернулися на батьківщину.

Засновника міжнародної компанії Involta Олексія Концова, якого запідозрили в організації ню-зйомки моделей в Дубаї, відпустили 22 квітня з в'язниці ОАЕ.

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Автор: Яна Ставська