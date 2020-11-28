На півдні Польщі в місті Жешув ножем поранили двох українських студентів - вони перебувають у важкому стані.
Про це повідомляє місцеве видання TVP з посиланням на місцеву поліцію.
Напад стався вночі 27 листопада в одній з квартир багатоповерхового будинку.
За даними, Радіо RMF FM інцидент стався в приміщенні, яке орендують троє українських студентів. За інформацією ЗМІ, один з них був знайдений без свідомості у квартирі, а інший з множинними ножовими пораненнями - перед будинком. У квартирі також були сліди бійки.
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Пізніше поліція підтвердила, що постраждали двоє українців у віці 19 і 21 рік. Нападника поки не затримали.
Польське видання Nowiny24 заявляє, що нападником був однокурсник українців Олександр Ситник і саме його розшукує поліція.
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