Трагедія сталась в грузинському регіоні Верхня Сванетія

На горі Тетнульд в Грузії загинув українець Петро Борис.

Про це повідомляє організація українського скаутингу "Пласт", активним членом якої був Борис.

Повідомляється, що трагедія сталась на горі Тетнульд (з грузинської - "Біла гора") в грузинському регіоні Верхня Сванетія. Висота - 4852 м. Українець загинув після завершення сходження.

У загиблого залишилась дружина, "Пласт" висловив співчуття рідним і близьким Петра.

Раніше повідомлялось, що 31 серпня на горі Казбек у Кавказьких горах в результаті сходження лавини постраждали троє українців. Їх було евакуйовано гелікоптером до міста Степанцмінда.

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За інформацією МЗС України, одна альпіністка отримала перелом руки, стан двох інших був задовільним.

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Автор: Дмитро Захаров