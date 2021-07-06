Перевірка будівлі КМДА, яку теж нібито "замінували" раніше, ще триває.

Надійшло повідомлення про замінування торгового центру «Оушен Плаза».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі поліції Києва.

У прес-службі розповіли, що на лінію 102 надійшло анонімне повідомлення про замінування торгового центру «Оушен Плаза».

Наразі фахівці вибухо-технічної служби, слідчо-оперативна служба, представники ДСНС працюють на місці події для перевірки інформації про замінування.

За результатами цієї перевірки буде надано правову оцінку ситуації: або буде порушено кримінальне провадження за завідомо хибне повідомлення про замінування, або, якщо інформація підтвердиться, за іншою статтею Кримінального кодексу.

Також у прес-службі розповіли, що перевірка будівлі КМДА, яку теж нібито "замінували" раніше, ще триває.

Мінування КМДА в Києві

Як повідомляв УНІАН, о 14:38 до Управління з питань звернень громадян КМДА надійшло повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради.

З будівлі столичної мерії на вул. Хрещатик, 36 частково евакуювали співробітників та цивільних осіб.

Анонімний "підривник" вимагає виплатити йому викуп у 0,5 біткоїна протягом доби, в іншому разі погрожує підірвати будівлю.

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Автор: Дмитро Хилюк