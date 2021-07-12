Злочин стався в 2015 році, під час виїзду команди на дитячі спортивні змагання до Львова.

За участі Дарницької окружної прокуратури м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок 42-річному киянину, який, будучи тренером дитячої команди з футболу, вчинив розпусні дії відносно малолітнього підопічного.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури. Злочин стався в грудні 2015 року під час виїзду команди на дитячі спортивні змагання з футболу до Львова.

Обвинувачений вночі зайшов до кімнати, де перебували учасники дитячої футбольної команди, після чого, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, підійшов до ліжка одного з хлопчиків, оголив свої статеві органи та вчинив відносно малолітнього розпусні дії.

Зловмисника затримали в січні 2016 року. Під час досудового розслідування проведено ряд психолого-психіатричних експертиз як підозрюваного так і малолітнього потерпілого, а також проведено слідчий експеримент за участі свідка цієї події.

Комплекс зібраних доказів повністю підтвердив вину тренера у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України.

Вироком Дарницького районного суду м. Києва від 12.07.2021 зловмисника засуджено до 7 років позбавлення волі та взято під варту в залі суду.

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Крім того, судом ухвалено рішення про включення інформації щодо засудження особи до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

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Автор: Юлія Петриченко