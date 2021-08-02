У Суворовському районі Одеси чоловік жорстоко побив сусіда, який зробив йому зауваження за увімкнену вночі гучну музику.
Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, це сталося на вулиці Академіка Сахарова.
"37-річний чоловік накинувся на 58-річного сусіда, коли той зробив йому зауваження з приводу увімкненої вночі в автомобілі музики, яка звучала на весь двір і заважала відпочивати. Зловмисник з жорстокістю бив потерпілого до тих пір, поки його не зупинили перехожі", - розповіли у главку.
На місце події люди викликали поліцію і швидку допомогу. Лікарі госпіталізували потерпілого з черепно-мозковою травмою і численними синцями тіла.
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