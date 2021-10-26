У потерпілого - важка травма, продавець-іноземець затриманий.

В Одесі продавець овочевого магазину вдарив перехожого молотком по голові за зауваження про ящики на тротуарі.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався на вулиці Олександра Невського.

Причиною нападу, який стався вчора вдень, стало те, що 56-річний одесит зробив зауваження продавцеві, оскільки розташовані на тротуарі ящики загороджували прохід.

"Правопорушник молотком вдарив по голові перехожого, коли той почав з ним сварку через ящики, розміщені в пішохідній зоні. У потерпілого медики діагностували відкриту черепно-мозкову травму", - розповіли в главку.

Фігуранта – 53-річного вихідця із Закавказзя – правоохоронці затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. За умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень іноземцю оголосили підозру за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Згідно санкції статті, йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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Нагадаємо, у Херсоні затримали 34-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 71-річної жінки, у якої він орендував квартиру. Поліцейські виявили пенсіонерку без свідомості, в крові, з травмами. Там же знайшли молоток зі слідами крові.

За підозрою у вбивстві за кілька годин затримали орендаря квартири. Він знаходився в мікрорайоні Таврійський. Чоловікові загрожує 15 років позбавлення волі.

Автор: Лариса Козова