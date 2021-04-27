Чоловік вбив свою матір, дружину і двох дітей молотком.

Жителя Вінниці засуджено до довічного ув’язнення за вбивство у 2018 році своєї матері, дружини та двох малолітніх дітей.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Що відомо у справі

Зазначається, що вбивство сталося 31 грудня 2018 року у квартирі в місті Вінниця.

«32-річний вінничанин молотком розправився з власною матір’ю, дружиною та двома малолітніми дітьми віком 3 та 7 років. Після жорстокої розправи над рідними, зловмисник поїхав у інший мікрорайон міста та у смітник викинув речові докази. Після цього пішов купляти новорічні подарунки своїй іншій родині. Саме наявність іншої родини та намагання розірвати старі стосунки стали причиною розправи над рідними», - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, чоловік категорично заперечував свою причетність до вбивства. Зізнався у вчиненому він, коли правоохоронці зібрали беззаперечні докази його провини та, зокрема, знайшли знаряддя вбивства. Поліцейським довелося перевірити кілька тонн сміття на вінницькому сміттєзвалищі, щоб знайти пакет з закривавленим молотком.

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«Під час досудового розслідування вину підозрюваного підтвердили проведені молекулярно-генетична та криміналістичні експертизи. На знайденому у смітнику молотку виявлені ДНК підозрюваного, вбитих жінок та дітей», - розповіли в поліції.

У судових засіданнях підсудний переконував суддів, що він на момент вчинення вбивства не усвідомлював своїх дій. Проведені амбулаторна та стаціонарна психолого-психіатричні експертизи засвідчили, що свої дії він усвідомлював та є осудним.

Досудове розслідування та судовий розгляд цієї справи тривали більше двох років. Сьогодні, 27 квітня, підсудному колегія суддів оголосила вирок за п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та призначила покарання у вигляді довічного ув’язнення.

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Автор: Світлана Макринська