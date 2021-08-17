Одному фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі, другому - до трьох.

В Одесі 18-річний юнак пограбував перехожого, відібравши у нього смартфон. Свою "здобич" він одразу ж подарував своєму 34-річному другу, на очах якого і трапився злочин.

Як повідомляється на сайті ГУ Нацполіції в Одеській області, інцидент стався на Люстдорфській дорозі. Юнак на очах свого приятеля зненацька вдарив ногою в груди перехожого та відібрав у нього телефон. В подальшому грабіжник віддав цей телефон приятелю.

Обох порушників викрили правоохоронці. Першому оголосили про підозру за ч.2 ст.186 (Грабіж), а старшому - за ч.1 ст.396 (Приховування злочину) та ст.198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом) Кримінального кодексу.

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Одному фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі, другому - до трьох.

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Автор: Дмитро Захаров