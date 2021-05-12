Залучені до корупційної схеми лікарі систематично вимагали у пацієнтів гроші. Проведення операцій вони оцінювали від 80 тис. до 400 тис. грн залежно від їхньої складності та стану хворих.

В Одесі затримано кардіохірурга при отриманні хабара в розмірі 11 тисяч доларів за операцію на серці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, вчора ввечері затримано завідувача відділенням кардіохірургії однієї з комунальних медичних установ, розташованих в Одесі.

Встановлено, що лікар вимагав та отримав 11 тис. дол. хабара від пацієнта лікарні за проведення операції на серці щодо протезування висхідного відділу аорти.

«За даними слідства, в медичному закладі систематично отримували гроші від громадян, які проходять лікування або потребують іншої медичної допомоги», - повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що медики, використовуючи своє посадове становище, організували механізм поборів з пацієнтів, які готуються до важких операцій на серці. Проведення таких операцій вони оцінювали від 80 тис. до 400 тис. грн залежно від їхньої складності та стану хворих.

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У прокуратурі наголосили, що такого роду операції за законодавством України повинні проводитися безкоштовно, придбання протезів, клапанів шунтів тощо виконується за бюджетні кошти.

Наразі вирішуються питання щодо оголошення зазначеній посадовій особі про підозру, обрання запобіжного заходу і звільнення з обійманої посади.

Як уточнили в прес-службі Управління СБУ в Одеській області, викрито посадових осіб центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні. За даними попереднього слідства, схему організував завідувач відділенням медустанови. Він привернув лікарів до вимагання грошей з пацієнтів за надання послуг, які підпадають під безкоштовну медичну допомогу.

Чиновник отримував гроші від пацієнтів й особисто розподіляв їх серед лікарів, залучених до схеми.

Затримано зловмисника в приміщенні медзакладу. Під час обшуків вилучено «чорну» бухгалтерію, за якою розподілялися кошти, отримані від хворих.

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Автор: Денис Прядко