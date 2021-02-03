Сьогодні в Малиновському районі Одеси зіткнулися шість автомобілів, є потерпілий.
Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, ДТП сталася близько 09:00 на вулиці Дальницьке шосе.
Читайте такожНа Одещині у сніговому заметі застряг автобус з пасажирами, людей довелося евакуювати
За попередніми даними, спочатку сталося зіткнення між автомобілем Opel і Daewoo Matis, які рухалися в попутному напрямку. Після зіткнення за інерцією Opel виїхав на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем Volkswagen. Машини, які рухалися позаду Volkswagen в попутному напрямку, не витримали безпечну дистанцію – в результаті зіткнулися ВАЗ-2101, Nissan і Mercedes.
У лікарню доставлений водій Volkswagen. Подробиці події з'ясовує слідство.
У районі аварії було сильно ускладнено рух транспорту, так як пошкоджені машини перекрили смуги руху в обох напрямках.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Хотів втекти з місця ДТП: в Одеській області водій сховав у багажнику труп на смерть збитого велосипедиста (відео)
- Без документів і з контрабандою: в Одесі п'яний водій влаштував перегони з поліцією
- В Одеській області заарештували екс-правоохоронця, який збив велосипедиста і поїхав з трупом у багажнику
- В Одесі зіткнулися п'ять автомобілів: є загиблі та постраждалі (фото)
- В Одеській області в ДТП загинула пенсіонерка, двоє дітей госпіталізовані (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram