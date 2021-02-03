Через аварію стався транспортний затор.

Сьогодні в Малиновському районі Одеси зіткнулися шість автомобілів, є потерпілий.

Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, ДТП сталася близько 09:00 на вулиці Дальницьке шосе.

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За попередніми даними, спочатку сталося зіткнення між автомобілем Opel і Daewoo Matis, які рухалися в попутному напрямку. Після зіткнення за інерцією Opel виїхав на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем Volkswagen. Машини, які рухалися позаду Volkswagen в попутному напрямку, не витримали безпечну дистанцію – в результаті зіткнулися ВАЗ-2101, Nissan і Mercedes.

У лікарню доставлений водій Volkswagen. Подробиці події з'ясовує слідство.

У районі аварії було сильно ускладнено рух транспорту, так як пошкоджені машини перекрили смуги руху в обох напрямках.

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Автор: Лариса Козова