Він обіймає посаду "начальника управління ЖКГ адміністрації Лисичанська".

В Україні оголосили про підозру колишньому "донському козаку", який очолив управління в окупаційній адміністрації Лисичанська.

Про це повідомляють у Офісі генерального прокурора. За даними слідства, у липні минулого року чоловік почав співпрацювати з окупаційною владою та добровільно обійняв посаду "начальника управління житлово-комунального господарства адміністрації міста Лисичанська лнр".

Чоловік контролює стан справ у сфері ЖКГ захопленого Росією міста, а також керує діяльністю підпорядкованих відділів та координує їх роботу. Йому повідомили про підозру у колабораційній діяльності (частина 5 статті 111-1 КК України).

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Що відомо про "донського козака"

Екс-учасника незаконного збройного формування "козацька національна гвардія всевеликого війська Донського ім. М. І. Платова" заочно засудили до 12,5 років позбавлення волі, однак він переховувався на території так званої "лнр".

Вирок винсли за ряд злочинів під час тимчасової окупації Лисичанська у 2014 році. Встановлено, що з травня по липень він у складі групи з п’яти осіб контролював блокпост на виїзді з міста в напрямку Бахмута.

Вони затримували місцевих мешканців за порушення "комендантської години" або перебування у нетверезому стані, а також тримували людей у приміщенні колишнього Лисичанського м’ясокомбінату та змушували виконувати фізичну роботу.

Крім того, учасники НЗФ обстрілювали позиції Збройних Сил України зі стрілецької зброї та гранатометів.

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