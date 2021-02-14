Слідчі встановлюють усі обставини події.

На Луганщині молоді люди пошкодили пам'ятник Героям добровольцям.

Читайте такожНа Київщині чоловік порізав ножем товариша (фото)Про це повідомляють у поліції Луганської області.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 297 КК України, правоохоронці встановили особистості правопорушників та їх місцеперебування.

Ними виявилися 14-річний та 19-річний мешканці м. Лисичанськ.

Зараз слідчі проводять невідкладні слідчі дії, встановлюють усі обставини події та мотив скоєння злочину.

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Автор: УНІАН