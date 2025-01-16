За словами Вигівського, зброю не знайшли, але поліція повністю відслідкувала, де Зінченко її купував.

Голова Нацполіції Іван Вигівський розповів, що В'ячеслав Зінченко, обвинувачений у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, з 2022 року додався до певної групи в Телеграм, яка пропагує культ насильства і жорстокості.

За його словами, в 2024 році він став учасником ще однієї групи в Телеграм, яка повʼязана з расистською та нацистською організацією.

"Під впливом тієї інформації, яка публікувалася в тих групах, в нього зʼявилося переконання про національну дискримінацію громадян України, які розмовляють російською мовою. В звʼязку з тим, що Фаріон була мовознавицею і постійно виступала проти російської мови, це і стало для нього мотивом вбивства. Є певна інформація, що до цього причетні спецслужби РФ, тому що мали місце певні переписки обвинуваченого, але мотив такий". - сказав Вигівський у інтерв'ю Українським Новинам.

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Він розповів, що зброю не знайшли, але поліція повністю відслідкувала, де Зінченко її купував.

"Якщо брати доказову базу, для прокурорів і на моє переконання - там достатньо доказів його вини. Вони зафіксовані і закріплені. Після ознайомлення з матеріалами справи у адвокатів і самого обвинуваченого настрій трохи змінився. Але останнє слово за судом", - пояснив очільник.

За його словами, у обвинуваченого був криптогаманець. Він додав:

"Це не такі великі гроші, але ми рахували, що для реалізації вбивства він витратив близько 20 тис. гривень".

При цьому Зінченко не забрав у Фаріон жодних цінностей.

"Можу сказати, що він добре підготувався, був обізнаний, читав багато літератури, розумів методи конспірації... Скоріш за все він сам готувався, але ми не виключаємо, що до цього можуть причетні росіяни", - зазначив глава.

Також Вигівський розповів, як юнак себе "спалив".

"Ми покроково спрацювали. Оперативні служби і кримінальний аналіз дали цей результат. Вирахували його манеру ходи, з’ясували маршрути переміщення та місця тимчасового проживання. Технології дозволили все відслідкувати", - додав він.

Вбивство Фаріон - останні новини

Фігуранту у справі про вбивство відомої громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку змінено кваліфікацію злочину, матеріали скеровано до суду. Тепер його підозрюють в умисному вбивстві Фаріон у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості та у незаконному поводженні зі зброєю. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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