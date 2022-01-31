Раніше на місці вибуху загинула 76-річна жителька.

В одній з лікарень Запоріжжя померла жінка, яка постраждала під час вибуху у чотириповерховому житловому будинку 28 січня.

Про це УНІАН повідомили в Запорізькій міській раді.

"Жінка померла сьогодні, 31 січня, в одній з лікарень Запоріжжя. Наразі її особа не встановлена. За інформацією лікарів, їй приблизно 35 років", - зазначили в мерії.

Як розповіли УНІАН жителі постраждалого від вибуху будинку, жінка винаймала в ньому квартиру.

Вибух у будинку в Запоріжжі: що відомо

Уранці 28 січня в житловому будинку на вулиці Івана Франка в Запоріжжі стався вибух, внаслідок якого було зруйновано 7 квартир. На місці загинула 76-річна жінка, ще дві постраждали.

За інформацією медиків, одна постраждала, приблизно 35 років, отримала закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, опіки ІІ-ІІІ ступенів 80% тіла. У іншої, 55-річної жінки, була закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, отруєння продуктами горіння.

За попередніми даними, вибух стався через витік побутового газу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної чи технологічної безпеки).

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