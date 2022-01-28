Постраждалим обіцяють першочергову матеріальну допомогу - 26 тис. гривень кожному.

У Запоріжжі частина жителів зруйнованого внаслідок вибуху будинку вже повернулась до своїх помешкань.

Про це секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, станом на 17:00 рятувальники вже закінчили проведення робіт у будинку. З чотирьох під’їздів найбільше зруйнований другий, дещо менш пошкоджений перший під’їзд.

"Повністю зруйновані дві квартири другого під’їзду: одна на другому поверсі, інша - на третьому. Там ушкоджено зовнішні стіни. Наразі в 3 та 4 під’їздах уже є світло, вода, опалення. В понеділок у цих під’їздах заплановано обстеження вентиляції та запуск газу. Мешканці квартир цих під’їздів вже повернулися до своїх квартир. На завтра заплановано підключення опалення, водопостачання та електроенергії у 1-му під’їзді", - написав Куртєв.

Він повідомив, що біля будинку проведено додаткове вуличне освітлення для забезпечення ремонтних робіт у нічний час.

Зазначається, що внаслідок вибуху одна людина загинула, ще двох госпіталізовано: одна перебуває в тяжкому стані та має опіки 90% тіла, інша перебуває в терапевтичному відділенні. Ще одна постраждала людина перебуває на амбулаторному лікуванні з легкими тілесними ушкодженнями.

За словами Куртєва, постраждалим виділять першочергову матеріальну допомогу по більш як 26 тис. грн. Уже надійшло 14 заяв на отримання такої допомоги.

Секретар міськради додав, що влада запропонувала мешканцям зруйнованих квартир поселитися у гуртожитку. Зараз туди заселилася одна родина, завтра, можливо, переїде ще одна.

Читайте такожУ житловому будинку в Чернівцях вибухнув газ: у поліції назвали причину (фото)Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня, близько 04:00 у Запоріжжі стався вибух у житловому будинку, внаслідок чого одна людина загинула, дві постраждали, 15 мешканців було евакуйовано. Зазначалося, що вибухом зруйновано опорні елементи одного під’їзду, пошкоджено 7 квартир.

За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок витоку побутового газу.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

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