Рятувальники продовжують пошукові роботи щодо виявлення можливих постраждалих та розбирають зруйновані конструкції.

У Запоріжжі стався вибух у житловому чотирьохповерховому будинку на чотири під'їзди. Вже відомо, що під час інциденту загинула одна особа, є постраждалі.

Про це повідомляється у Telegram-каналі ДСНС України.

Вибух стався 28 січня о 04:04. Попередньо рятувальники повідомляють, що вибухнути міг газ у квартирі на другому поверсі. З будинку евакуювали 15 мешканців, чиї квартири розташовані у третьому під'їзді, де і стався вибух.

"Внаслідок вибуху загинула 1 особа та постраждало 2 особи. Вибухом зруйновано несучі елементи в межах одного під’їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир", - повідомили у ДСНС.

До рятувальних робіт залучили 29 осіб та 9 одиниць спеціальної техніки, проте згодом кількість людей, які ліквідують наслідки збільшилася. Всього залучили 88 осіб та 26 одиниць техніки, з них від ДСНС - 40 рятувальників та 10 од. техніки.

На місці інциденту тривають пошукові роботи щодо виявлення можливих постраждалих та розбирання зруйнованих конструкцій. ДСНС забезпечила освітлення біля будинку та розгорнула мобільний пункт обігріву.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що нещодавно у житловому будинку в Чернівцях вибухнув газ. У поліції вже назвали причину інциденту.

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