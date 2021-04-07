У Києві затримали двох осіб, які через борг за ремонт мопеда викрали людину.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
Встановлено, що 4 квітня двоє підозрюваних, перебуваючи на території гаражного кооперативу, побили потерпілого, вимагаючи повернути 15 тисяч гривень боргу за ремонт мопеда. Після цього вони завезли його за місцем мешкання одного з підозрюваних, де зв’язали чоловіку руки і ноги пластиковими стяжками та незаконно утримували упродовж декількох годин.
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Коли підозрювані заснули, потерпілому вдалось звільнитися від стяжок та викликати поліцію.
Наразі двом особам, яких затримали на місці події, повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України) та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
Досудове розслідування здійснюється Шевченківським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.
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