Двоє чоловіків привезли постраждалого на квартиру, де зв’язали йому руки і ноги пластиковими стяжками та незаконно утримували упродовж декількох годин.

У Києві затримали двох осіб, які через борг за ремонт мопеда викрали людину.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що 4 квітня двоє підозрюваних, перебуваючи на території гаражного кооперативу, побили потерпілого, вимагаючи повернути 15 тисяч гривень боргу за ремонт мопеда. Після цього вони завезли його за місцем мешкання одного з підозрюваних, де зв’язали чоловіку руки і ноги пластиковими стяжками та незаконно утримували упродовж декількох годин.

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Коли підозрювані заснули, потерпілому вдалось звільнитися від стяжок та викликати поліцію.

Наразі двом особам, яких затримали на місці події, повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України) та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється Шевченківським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.

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Автор: Денис Прядко