Злочин організував чоловік, який був за ґратами, з'ясували правоохоронці.

Співробітники Служби безпеки України знешкодили злочинне угруповання, яка займалася викраденням людей й вимаганням грошей за їх звільнення.

Зловмисників зупинили "по гарячих слідах" – після викрадення доньки одного з депутатів Полтавської обласної ради, повідомив прес-центр СБУ.

Викуп за дочку депутата склав $470 тис. Зазначені кошти мали бути перераховані на електронний гаманець біткоїнами.

За оперативними даними, організатором "схеми" є чоловік, який наразі перебуває за ґратами. Його обвинувачують у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю, тому до вироку суду він знаходиться у Київському слідчому ізоляторі.

Читайте такожУ центрі Полтави чоловік вчинив стрілянину та викрав жінкуПопри позбавлення волі, зловмисник розробив план та організував викрадення дитини впливового бізнесмена та депутата Полтавської обласної ради.

Чоловік підшукав виконавця викрадення через Інтернет і запропонував спільнику винагороду у розмірі $100 тис.

Зловмисникам за сприяння додатково залучених осіб вдалося викрасти дівчинку, після чого вони вступили в перемовини з її батьками. Вони погрожували фізичним насильством та смертю їхньої дитини.

Попри те, що викрадачі застосовували виняткові заходи конспірації, а саме спілкувалися між собою та з батьками дівчини виключно через Telegram-канал або приховану інтернет-мережу "Даркнет", правоохоронці змогли встановити та затримати їх.

У зв’язку з достатніми доказами зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) та ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цього правопорушення.

Схожий злочин стався в Одесі в ніч на 24 березня – група вихідців із Закавказзя викрала 20-річного хлопця і вимагали за його звільнення $1 млн. Зловмисники вивезли юнака на авто в центр Києва та утримували кілька днів зв'язаним в орендованій квартирі.

Викрадачів затримали 26 березня. Правоохоронці з'ясували, що замовником викрадення є чоловік, у якого був конфлікт з батьком хлопця, і він так хотів помститися.

Автор: Лариса Бекета