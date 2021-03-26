Правоохоронці затримали викрадачів і замовника злочину.

В Одесі зловмисники викрали 20-річного юнака та вимагали за його звільнення 1 мільйон доларів.

Про це у Facebook повідомив начальник Національної поліції України Ігор Клименко.

Читайте такожНазвано причину страшної аварії потягів у Єгипті: винний може бути серед пасажирівЗа його словами, юнака в ніч проти 24 березня викрали в Одесі. Орендованим автомобілем потерпілого вивезли до Києва, де тримали зв'язаним у винайманій квартирі.

Свої умови викрадачі повідомили батькові хлопця телефоном - 1 млн дол. або сина він більше не побачить.

«Працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції України та поліція Одеської області моментально включилися в роботу, за лічені години вирахували зловмисників і продумали оперативну комбінацію», - написав Клименко.

Сьогодні в Одесі під час передачі частини грошей у розмірі 100 тис. дол. затримали двох підозрюваних, приблизно у цей самий час в орендованій квартирі в центрі столиці спецназівці, оперативники й слідчі затримали решту зловмисників.

«Чотирьох фігурантів затримали на місці. Юнака знайшли в окремій кімнаті зі зв'язаними руками. На щастя, йому не нашкодили. Правова кваліфікація злочинів - вимагання та викрадення людини. Зараз нам відомо, що всі викрадачі - вихідці з однієї з країн Закавказзя. Ми перевіряємо їх кримінальну історію і законність перебування на території України», - написав Клименко.

За його словами, також затримано замовника викрадення.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова