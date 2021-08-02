Правоохоронці розповіли подробиці затримання зловмисників, які грабували іноземців у столиці.

Київські правоохоронці повідомили подробиці затримання банди, яка грабували іноземців у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції розповіли прокурор міста Києва Олег Кіпер, заступник керівника Печерської прокуратури міста Києва Дмитро Сітар та начальник Департаменту міграційної поліції Сергій Пантелеєв.

За словами прокурора Києва, до злочинної групи входило 10 осіб. Її очолював громадянин Ізраїлю та Росії, який має посвідку на проживання в Україні. Він є власником кальянних, де відбувалися пограбування іноземців. Загалом злочинне угруповання пограбувало близько 150 іноземців.

Читайте такожУ Києві затримали таксиста-іноземця, який накинувся з ножем на пасажира (фото)Кіпер розповів про схему, за якою діяли злочинці. До банди були залучені також дівчата, які знайомилися з іноземцями в соціальній мережі та запрошували до кальянних очільника цієї банди провести час разом.

У цих закладах іноземцям виставляли рахунки, які подекуди перевищували справжні вдесятеро. Рекордна сума, яку вимагали та отримали в іноземця, становила 120 тисяч гривень, коли в реальності він витратив близько 40-50 тисяч гривень.

Якщо ж іноземці відмовлялися сплачувати завищені суми, їх закривали у підсобних приміщеннях, били, погрожували, забирали всі гроші, а якщо в іноземців не вистачало розрахуватися зі зловмисниками, у них відбирали мобільні телефони та золото, в окремих випадках примушуючи телефонувати родичам за кордон, щоб ті переказали відповідні суми.

Своєю чергою начальник Департаменту міграційної поліції Пантелеєв розповів, що затримали злочинне угруповання в ніч проти 1 серпня безпосередньо в одному із закладів, які належать організатору цього угруповання. Під час затримання було задокументовано, що учасники групи заволоділи 82 тисячами гривень двох відвідувачів-іноземців.

Також він додав, що загалом упродовж липня щоденний "заробіток" зловмисників становив від 15 до 60 тисяч гривень.

Перший заступник керівника Печерської прокуратури Сітар зазначив, що всі десятеро учасників злочинного угруповання ніде не працювали, офіційно не мають родин та дітей, один із них раніше судимий, а один є чинним працівником патрульної поліції, який досить довгий час перебуває на лікарняному.

За віком учасники групи від 1980 до 2002 року народження.

Прокурор Києва Кіпер уточнив, що поліцейський виконував роль таксиста, який підвозив іноземців до вищевказаних закладів.

Читайте такожУ Києві п'яний водій маршрутки возив пасажирів містомТакож правоохоронці повідомили, що оскільки злочинців застали в момент скоєння злочину, вони затримані в порядку статті 208 КПК України й прокуратура проситиме суд взяти їх під варту. Усім десятьом інкримінуються статті 186 та 187 КК України — розбійний напад та грабіж.

Водночас правоохоронці не виключають, що підозру буде оголошено і дівчатам, які виманювали іноземців саме в ці розважальні заклади.

За скоєне у разі доведення вини в суді підозрюваним загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Дмитро Хилюк