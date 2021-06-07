Під час переговорів чоловік послабив свої вимоги до 15 тис. дол.

У Запоріжжі поліція затримала чоловіка, який, погрожуючи вибухом у торговельному центрі "Україна", вимагав 1 млн дол. та гелікоптер.

Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, увечері 5 червня до правоохоронців з мобільного телефона надійшло повідомлення від чоловіка про те, що торговельний центр "Україна", розташований на центральному проспекті міста, заміновано.

"За нездійснення вибуху громадянин вимагав 1 млн дол. США та гелікоптер", - розповіли правоохоронці.

Поліцейські евакуювали близько 400 громадян, перевірили приміщення закладу і прилеглу територію. Інформація про мінування не підтвердилася.

Читайте такожКиянин через вікно проник у квартиру та взяв у заручники жінку (фото)Також правоохоронці розшукали псевдомінера. Ним виявився житель Запоріжжя 2000 року народження. Під час переговорів він погодився вже на 15 тис. дол. Зрештою містянина затримали в його ж квартирі. Він був п'яний.

Чоловікові повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Тепер затриманому загрожує від двох до шести років в'язниці.

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Автор: Світлана Макринська