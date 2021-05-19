Хлопець повідомив, що заклав у навчальному закладі вибухівку.

Учень 8 класу Синявської загальноосвітньої школи на Збаражчині Тернопільської області, прикидаючись в'язнем, попередив, що збирається підірвати навчальний заклад.

Як повідомляє поліція, на "102" зателефонував невідомий і представився чоловіком, який втік із в'язниці. Тепер, за його словами, він перебував у сільській школі, де заклав вибухівку.

"Він пояснив, що відбудеться вибух, і щоб до нього на місце події виїхали негайно спеціальні служби", - розповів начальник відділення поліції №4 міста Збараж Володимир Герасимів.

Правоохоронці перевірили назване невідомим прізвище й з'ясувалося, що в селі Синява справді був такий чоловік, однак зараз він досі перебуває у місцях позбавлення волі.

Читайте такожВ Україні збільшили тюремні терміни для псевдомінерівПоліцейські, вибухотехніки та рятувальники почали евакуацію зі школи. Водночас оперативники розшукали того, хто повідомив про загрозу вибуху. З'ясувалося, телефонував восьмикласник цього ж навчального закладу. Під час перерви підліток вирішив таким чином розважитися.

"Небезпечних предметів виявлено не було. Встановлено, що зазначене повідомлення здійснив учень восьмого класу. У вчиненому зізнався. Він пояснив, що таким чином хотів пожартувати", - зазначив Герасимів.

Відомості про цю подію правоохоронці зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальних правопорушення та інших подій. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Автор: Катерина Комолова